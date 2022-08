Amazon, giovedì di offerte su iPhone 13 Mini, iPad Mini ed iPad Air

Anche in questo giovedì di agosto, non si fermano le proposte di Amazon che, in occasione dell'estate, sconta un'ampia gamma di prodotti Apple tra cui troviamo iPhone 13 Mini da 512 gigabyte, iPad Mini nella versione WiFi + Cellular e l'iPad Air sempre WiFi + Cellular ma con 256 gigabyte di storage interno. Vediamo i dettagli.

Sconti Apple su Amazon

Di seguito gli sconti:

Apple iPhone 13 mini (512 GB) - Galassia: 899 Euro (1189 Euro)

- Galassia: 899 Euro (1189 Euro) 2021 Apple iPad mini (8,3", Wi-Fi + Cellular, 64GB) - galassia (6ª generazione): 659 Euro (729 Euro)

(8,3", Wi-Fi + Cellular, 64GB) - galassia (6ª generazione): 659 Euro (729 Euro) 2022 Apple iPad Air (Wi-Fi + Cellular, 256GB) - viola (5a Generazione): 922,80 Euro (1039 Euro)

Su iPhone 13 Mini è disponibile anche il pagamento in dodici rate mensili da 74,92 Euro al mese a tasso zero ed interessi zero, ma sono a disposizione solo otto unità, almeno nel momento in cui stiamo scrivendo.

Per quanto riguarda l'iPad Mini, invece, le rate sono cinque da 131,80 Euro al mese, anche in questo caso a tasso zero ed interessi zero, mentre le unità a disposizione per l'acquisto sono solo 4.

Infine, la disponibilità è più ampia su iPad Air 2022, per cui vengono proposte anche cinque rate mensili da 184,56 Euro al mese a tasso zero ed interessi zero.