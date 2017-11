Amazon: un glitch ha rischiato di bloccare il Black Friday!

In attesa del Black Friday , previsto per il prossimo 24 novembre, che di fatto darà il via alla stagione natalizia, emerge un clamoroso retroscena che ha rischiato di bloccare la giornata di sconti per Amazon.

Secondo quanto riportato da alcuni giornali, infatti, un errore informatico ha rischiato di rendere non disponibili centinaia di migliaia di prodotti venduti da rivenditori privati. A quanto pare, in fatti, un errore informatico ha impedito ai suddetti rivenditori, di cui l’80% indipendenti, di ricevere le quote dei pagamenti effettuati dai clienti, rendendo di fatto impossibile acquistare nuovi prodotti da mettere in magazzino e quindi a disposizione degli utenti.

Parlando con il Sun, uno di questi rivenditori ha affermato senza mezzi termini di essere “in ginocchio”.

Il funzionamento è molto semplice: ogni due settimane i privati ricevono il rimborso da Amazon, ma per qualche strana ragione il sistema non ha funzionato in Gran Bretagna, Francia e Germania, tre dei principali mercati europei.

Immediata è arrivata la reazione di Amazon, che attraverso un portavoce ha annunciato di essere al lavoro sul problema per risolverlo nel minor tempo possibile.