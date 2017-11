Amazon Go: quasi pronto il primo negozio senza cassa di Amazon

L’anno scorso vi abbiamo a lungo parlato su queste pagine del negozio senza cassa di Amazon, Amazon Go , che era stato aperto per un ristretto numero di dipendenti nel centro di Seattle. L’idea era quella di permettere ai consumatori di acquistare merci ed oggetti all’interno del negozio e pagare attraverso il proprio account Amazon.

Il tutto era basato sull’intelligenza artificiale, che tramite le numerose telecamere sparse nel negozio, avrebbe identificato gli oggetti presi dagli scaffali, per metterli nel carrello di Amazon ed, all’uscita dal negozio, scalare il totale dalla carta di credito abbinata all’account. Il progetto aveva fatto a lungo discutere, dal momento che molti hanno sollevato la questione relativa al fatto che negozi del genere potrebbero portare alla scomparsa di molti posti di lavoro, dal momento che non è presente alcun tipo di cassiere.

I dipendenti a quanto pare avrebbero cercato di ingannare più volte la tecnologia, senza riuscirci. Un giorno, infatti, tre rappresentanti della società avrebbero indossato dei costumi da Pikachu e, girando tra gli scaffali su delle bici, avrebbero afferrato panini, bevande e snack, ma gli algoritmi li hanno inchiodati lo stesso, identificandoli correttamente e caricando il totale sugli account Amazon, nonostante il travestimento.

Amazon Go rappresenta per la compagnia di Jeff Bezos una sfida importante, che mira a trasformare l’esperienza d’acquisto eliminando le file e facendo risparmiare tempo ai clienti, oltre che chiaramente promuovendo la propria compagnia.

Il lancio del primo negozio al pubblico era previsto per l’inizio dell’anno, ma la società ha riscontrato alcune difficoltà tecniche che ne hanno rinviato, come riportato dal Wall Street Journal.

Sette mesi dopo, le sfide sono ancora importanti, ma la tecnologia avrebbe registrato dei miglioramenti significativi, almeno secondo quanto riportato da una fonte vicina alla questione. Il concept sarebbe quasi pronto al debutto: adesso Amazon si sta concentrando insieme ad un team di ingegneri e scienziati per perfezionare la piattaforma per i direttori e gli addetti marketing, che starebbero preparando il tutto.

Il sistema starebbe funzionando bene con i singoli clienti, ma avrebbe ancora qualche problema quando le persone si muovono in gruppo, come nel caso di famiglie accompagnati da bambini. Gli ingegneri, al tal proposito, hanno migliorato i sistemi di riconoscimento per identificare con maggiore precisione le famiglie e quando un bambino mangia uno dei prodotti, mentre è in giro per il negozio.

I ricercatori inoltre stanno anche cercando di capire a quale persona caricare il totale quando una coppia va a fare la spesa, e proprio a tal motivo Amazon avrebbe incoraggiato i dipendenti ad entrare nel negozio in coppia per comprare il pranzo.

L’azienda sta conducendo ulteriori test e si starebbe focalizzando proprio sui gruppi, il tutto per migliorare il protocollo di riconoscimento. Inoltre, Amazon sta anche progettando dei sistemi di reso per merci rovinate e danneggiate, che sono comuni in negozi del genere.