Amazon continua a puntare sui negozi senza casse: due nuovi punti vendita in arrivo!

Amazon continua a puntare sui negozi senza cassa e basati sull'intelligenza artificiale, che andranno a comporre la catena Amazon Go di cui vi abbiamo più volte parlato su queste pagine. A tal proposito, ci giunge notizia che il gigante di Jeff Bezos sarebbe pronto ad aprire altri due punti vendita.

La società infatti ha pubblicato una serie di annunci di lavoro in cui si legge che è alla ricerca di gestori per dei punti vendita che aprirà prossimamente a Chicago e San Francisco, il che rappresenta un'indicazione precisa delle location scelte per i negozi.

Amazon, però, parlando con il Seattle Times non ha svelato molte informazioni sulle date d'apertura, mentre alcuni siti hanno scoperto le possibili ubicazioni dei negozi: a Chicago dovrebbe aprire nel centro storico e finanziario della città, nella zona residenziale Chicago Loop, mentre a San Francisco Amazon Go dovrebbe aprire i battenti vicino ad Union Square.

I due negozi potrebbero aggiungersi a quello di Los Angeles, di cui aveva parlato Recode qualche mese fa in una serie di informazioni riguardanti appunto i negozi senza cassa di Amazon.

Dopo i test effettuati con i dipendenti, l'e-commerce più importane al mondo sembra voler puntare in maniera importante su questo tipo di negozi fisici per aprirli al grande pubblico. Bisognerà vedere però quale sarà il riscontro tra il pubblico.