Amazon e Google sono d'accordo: l'IA serve per fare i riassunti

In molti pensano che l'IA sostituirà l'uomo nelle relazioni sentimentali, nel lavoro e persino nei grandi processi politici e decisionali in un futuro molto prossimo. Amazon e Google, invece, sembrano avere un'idea ben diversa: l'IA serve a scrivere riassunti di pagine web scritte dagli utenti umani.

Nelle scorse ore, per esempio, un post sul blog di Google ha svelato che l'IA generativa di Google Search Generative Experience (SGE), che unisce l'Intelligenza Artificiale all'esperienza di browsing del web, sta per ricevere la capacità di riassumere gli articoli presenti su internet, in modo da ridurne drasticamente i tempi di lettura. Allo stesso tempo, l'IA potrà "leggere" per voi i principali risultati di ogni ricerca e fornirvi le informazioni principali sulla vostra query in poche parole.

(S)fortunatamente, la funzione non sarà disponibile tanto presto, quantomeno non per tutti: un primo round sperimentale della feature è in fase di rollout sulle app di Google Chrome su iOS e Android, ma sarà limitato a pochissimi utenti, tutti negli Stati Uniti. La feature, che si chiamerà "SGE While Browsing", non verrà rilasciata per gli utenti "standard" ancora per un bel po': se volete avere una chance di provarla, oltre a risiedere negli USA, dovrete anche iscrivervi al programma Search Labs di Google.

Chi ha già testato la funzione spiega che essa riassume pagine web e articoli in "key points", o "punti chiave", a partire dai quali l'utente può poi decidere di proseguire nella lettura dell'articolo completo o di passare ad un'altra ricerca. Big G, comunque, aggiunge che la funzione sarà disponibile solo per gli articoli accessibili gratuitamente sul web: se essa dovesse prendere piede, insomma, possiamo aspettarci un aumento verticale del numero di paywall online.

Con un tempismo impressionante, Amazon ha annunciato in parallelo a Google di aver avviato, sempre per un ristretto numero di utenti iOS e Android negli Stati Uniti, i test di una funzione AI-Based che permette di riassumere e condensare le recensioni dei prodotti, in modo da evitare lo scrolling tra decine di pareri di utenti diversi che, magari, dicono tutti la stessa cosa.

Ogni riassunto sarà seguito da una serie di tag cliccabili che vi rinvieranno ai commenti (positivi e negativi) più comuni su ciascun prodotto, in modo da permettervi di farvi un'idea più chiara su quest'ultimo prima dell'acquisto. Ovviamente, comunque, resterà possibile visualizzare anche le review degli utenti per intero.