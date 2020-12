Amazon e Google, maxi multa in Francia per l'uso dei cookie pubblicitari

Maxi multa dalla Francia per Amazon e Google. La CNIL, Commission nationale de l'informatique et des libertés, ovvero l'organo preposto alla protezione dei dati personali, ha comminato una multa da 35 e 100 milioni di Euro ai due colossi del web per l'utilizzo dei cookies.

Nello specifico, l'autorità ha contestato a Google.fr ed Amazon.fr lo scorretto utilizzo dei tracciatori pubblicitari (i cookie), che sarebbero stati memorizzati sui computer degli utenti senza che questi avessero concesso il loro assenso.

Secondo quanto rilevato, inoltre, i banner informativi non contenevano informazioni "abbastanza chiare per consentire all'utente di sapere a cosa servono e come vengono utilizzato i cookie".

L'istruttoria, oltre alla multa, prevede anche un ordine di modifica dei banner informativi nel giro di tre mesi. Nel caso in cui le società non dovessero rispettare il timing, è prevista una multa aggiuntiva di 100mila Euro al giorno.

La CNIL osserva che tali violazioni "minano la privacy degli utenti di internet nella loro quotidianità digitale" in quanto "consentono di raccogliere una grande quantità di informazioni personali, senza il consenso delle persone, per poter successivamente mostrare pubblicità mirate".

Insomma, non una giornata da ricordare per il mondo tech, dopo la causa intentata dall'FCC contro Facebook, che secondo le prime indicazioni potrebbe costringere il colosso di Menlo Park a vendere Whatsapp ed Instagram.