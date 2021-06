Amazon, grandi offerte su molti smartphone Xiaomi: fino a 250 Euro in meno

Amazon in questo periodo sta offrendo sia un notebook da gaming HP OMEN a 200 Euro in meno, sia molti smartphone firmati Xiaomi con tagli altrettanto interessanti sul prezzo di listino. Vediamo quali sono i modelli interessati in questa prima giornata di giugno.

Sconti Amazon smartphone Xiaomi

Xiaomi Redmi 9C Smartphone, 3 GB + 64 GB, 6.53 "HD, 5000mAh (typ), con Sblocco Faccial Al, 13 MP, Tripla Fotocamera, Grigio (Midnight Grey): 113,90 Euro

Xiaomi Redmi Note 8 Pro Smartphone,6GB RAM 128GB ROM Mobilephone,6.53"Full Screen,MTK Helio G90T Octa Core,ricarica 4500mAh,Quad Camera (64MP + 8MP + 2MP + 2MP) Versione globale (Blu): 180 Euro

Xiaomi Redmi Note 9 -Smartphone 6.53" FHD+ DotDisplay (4GB RAM, 128GB ROM, Quad Camera , 5020mah Batteria, NFC) 2020 [Versione Italiana] - Colore Forest Green: 150 Euro

Xiaomi Mi 11 Lite - Smartphone 6+128GB, 6,55" AMOLED Dot Display, Snapdragon 732G, 64 MP AI Tripla Camera, 4250 mAh, Bubblegum Blue: 260,50 Euro

Xiaomi Poco X3 Pro Smartphone,6GB 128GBTelefono Cellulare,Processore Qualcomm Snapdragon ™ 860, Display FHD Punti da 6,67 Pollici, Fotocamera Quadrupla e Doppio Video,Versione Globale(Nero): 196,90 Euro

Xiaomi Mi 10T Lite - Smartphone 6+128GB, 6.67" FHD+ DotDisplay, Snapdragon 750G, 64MP AI Quad Camera, 4820mAh, Grigio (Pearl Grey): 252 Euro

Xiaomi Mi 10T Pro Smartphone 16.9 cm (6.67"), 8 GB + 256 GB, Dual SIM, 5G, USB Type-C, 5000 mAh, Argento (Lunar Silver): 397,59 Euro

Buona parte di questi smartphone risulta venduta e spedita da rivenditori di terze parti, di conseguenza è doveroso verificare l’affidabilità del negozio interessato prima di completare l’acquisto del dispositivo d’interesse. In molti casi, comunque, la spedizione risulta disponibile senza costi aggiuntivi per tutti gli utenti iscritti a Prime e non manca pure la possibilità di effettuare l’acquisto a rate con CreditLine di Cofidis. Segnaliamo, infine, che per il momento manca una data di conclusione di queste offerte.

Intanto manca poco al tanto atteso Prime Day 2021: domani Amazon annuncerà la data in cui si terrà.