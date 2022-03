Amazon: grandi sconti su smartwatch Huawei, anche al prezzo minimo storico

Dopo avere trattato l’offerta di giornata su un laptop MSI con scheda video RTX 3060, torniamo ancora una volta su Amazon per proporvi alcuni smartwatch Huawei disponibili in offerta. Tra i modelli in questione, certi sono anche venduti al prezzo più basso di sempre: vediamo assieme i vari orologi nel dettaglio.

Sconti Amazon su smartwatch Huawei

HUAWEI Band 6 Smart Band Fitness Tracker, Touchscreen AMOLED 1.47” a colori, Monitoraggio Battito Cardiaco, Sonno, Saturazione dell`Ossigeno, Resistente all’Acqua, Amber Sunrise: 37,90 Euro

HUAWEI Watch Fit Smartwatch con Adattatore AP52, Display Amoled da 1.64", 97 Modalità di Allenamento, Monitoraggio della Frequenza Cardiaca 24/7, Distilled Blue: 69,90 Euro

Huawei Watch Fit Elegant Smartwatch, Display AMOLED da 1.64", Animazioni Quick-Workout, Durata della Batteria 10 Giorni, GPS Integrato, 5ATM, Nero (Midnight Black): 85,40 Euro

HUAWEI WATCH GT 2 Pro Smartwatch, Touchscreen 1.39 pollici AMOLED HD, con Adattatore Ap52, 2 Settimane di Utilizzo con una Ricarica, Chiamate Bluetooth, Monitoraggio del Battito Cardiaco, Nero: 179,90 Euro

Huawei Watch GT 3 42 mm Smartwatch, Batteria di Lunga Durata, Monitoraggio SpO2, AI Running Coach, Monitoraggio Frequenza Cardiaca, Oltre 100 Modalità Allenamento, Adattatore Ap52, White Leather: 199 Euro

Huawei Watch GT 3 46 mm Smartwatch, Batteria di Lunga Durata, Monitoraggio SpO2, AI Running Coach, Monitoraggio Frequenza Cardiaca, Oltre 100 Modalità Allenamento, Adattatore Ap52, Brown Leather: 220,50 Euro

HUAWEI WATCH, Smartwatch 4G AMOLED 1.43 Pollici, AP52, Chiamata eSIM, Batteria fino a 3 Giorni, Saturazione Ossigeno, Frequenza Cardiaca 24/7, GPS, 5 ATM: 279,90 Euro

Solamente alcuni modelli sono proposti al prezzo più basso di sempre registrato su Amazon, tra cui lo smartwatch Huawei Watch GT 3 da 42 millimetri. Tutti gli orologi smart sono venduti e spediti dalla società di Seattle, la quale garantisce la consegna gratuita agli utenti Prime anche in un giorno. Si nota, infine, che le promozioni si concluderanno domenica 13 marzo 2022.

