Amazon guarda già ai regali di Natale: maxi investimenti per consegnarli in tempo

Mentre si avvicina il Black Friday 2021, Amazon guarda già oltre e nello specifico al periodo dello shopping natalizio. Il neo amministratore delegato, Andy Jassy, ha annunciato nel corso della conference call della scorsa notte un maxi investimento da "diversi miliardi di Dollari" per rendere tempestive e puntuali le consegne.

Il CEO, nella fattispecie, ha dichiarato che il colosso dello shopping online metterà sul piatto svariati miliardi di Dollari per fare fronte alla "carenza di manodopera, l'aumento dei costi salariali, i problemi delle catene di approvvigionamento globali e l'aumento dei trasporti e le spese di spedizione". In questo modo, Amazon spera di ridurre il più possibile l'impatto sui clienti ed i partner di vendita.

"Per noi sarà più costoso a breve termine, ma è la giusta priorità per i clienti e partner" ha affermato Jassy.

Amazon solo negli Stati Uniti assumerà 150mila lavoratori stagionali per il periodo di Natale, con una paga iniziale media di 18 Dollari all'ora e bonus fino a 3000 Dollari. Sempre negli USA, sono previsti bonus di 3 Dollari all'ora per alcuni turni in determinate località, oltre che la possibilità di fare carriera a lungo termine in azienda.

Nel trimestre che si è concluso Amazon ha registrato un fatturato di 110,8 miliardi di Dollari, in crescita del 15% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno ma significativamente inferiore rispetto all'incremento del 27% riportato nel secondo trimestre. L'utile netto è stato di 3,2 miliardi di Dollari, la metà di quello registrato nello stesso periodo dello scorso anno.

Nella notte italiana, sono arrivate anche le importanti dichiarazioni di Tim Cook sulla crisi dei chip di Apple.