Amazon guarda alla Serie A: incontri con la Lega per parlare dei diritti tv

Amazon punta alla trasmissione delle partite della Serie A? Secondo quanto riferito dalla stampa sportiva, alcuni rappresentanti della società di Jeff Bezos si sarebbero incontrati con i vertici della Lega per parlare dell'imminente assegnazione dei diritti tv per il triennio 2021-2024.

L'indiscrezione si aggiunge alla parole pronunciate dal neo presidente Dal Pino qualche settimana fa. Il dirigente aveva affermato che "quando sono entrato la Lega aveva già incontri con Amazon per l’Italia, io avrò incontri con OTT che non hanno a che fare solo con l’Italia: senza fare nomi, su potenziali diritti internazionali”.

Tuttosport però riferisce che la settimana scorsa sarebbe andato in scena, negli uffici di Via Rosellini della Lega, un nuovo incontro con Amazon, che intende espandere ulteriormente la platea di contenuti sportivi a disposizione di coloro che accedono ad Amazon Prime Video.

Amazon infatti negli ultimi anni ha portato avanti degli importanti investimenti in questo settore, accaparrandosi il campionato di NFL e diversi eventi legati al mondo tennistico. Ha però anche acquistato i diritti tv per la trasmissione di 20 partite all'anno della Premier Inglese. In Germania invece trasmetterà alcune partite della Champions League per i prossimi tre anni.

Non è escluso però che gli incontri vadano oltre la disponibilità delle partite su Prime Video. Amazon, ad esempio, potrebbe anche aver proposto alla Lega la produzione di qualche contenuto esclusivo in grado di immergere gli appassionati negli spogliatoi.