Amazon, guerra aperta alla contraffazione: 6 milioni di sequestri nel 2022

Se si attendono lumi sulle segnalazioni dei prodotti Amazon con più resi in Italia, un sistema che potrebbe agevolare non di poco l'esperienza di acquisto sull'e-commerce, arrivano interessanti indicazioni sul fronte della legalità.

Nel suo terzo report annuale sul 2022, infatti, Amazon Italia ha reso note le cifre della sua lotta alla contraffazione fianco a fianco con le Forze dell'Ordine nel Belpaese. In particolare, il colosso di Seattle in Italia nel corso dell'anno appena conclusosi ha investito 1,2 miliardi di dollari per contrastare il fenomeno della contraffazione, bloccando oltre 800.000 tentativi di creazione di account ad hoc per la vendita di tali prodotti.

Inoltre, sono stati sequestrati 6 milioni di prodotti da destinare poi allo smaltimento, come spiega il comunicato dell'azienda, impendendogli di fatto di entrare nella catena di approvvigionamento globale.

Il dottor Stefano Delfini, Dirigente Superiore della Polizia di Stato, Direttore del Servizio Analisi Criminale della Direzione Centrale della Polizia Criminale ha parlato di una "importante sinergia avviata con Amazon" atta a perseguire "il comune obiettivo della tutela dei diritti di proprietà industriale e della salvaguardia dei consumatori", mentre la dottoressa Antonella D’Alessandro, Responsabile Direzione III - Politiche e progetti per la lotta alla contraffazione del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, ha parlato dell'importanza di questa battaglia e dell'urgenza della sfida, spiegando che "è un appuntamento che non possiamo più rinviare. La contraffazione è un sistema articolato, sempre più performante e noi, come autorità, dobbiamo rispondere con una contro spinta, attraverso un sistema altrettanto performante. Per fare questo non possiamo che unirci creando questa sinergia tra pubblico e privato, altrimenti perderemmo la battaglia".