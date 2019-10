Amazon Halloween 2019: i gadget e le decorazioni più curiose

Halloween è alle porte, ed è tempo di addobbare la propria casa in vista della notte delle streghe del 31 Ottobre. Amazon, come sempre, mette a disposizione una vasta offerta di prodotti originali, che renderanno le vostre abitazioni un vero e proprio incubo per coloro che oseranno porvi la domanda "dolcetto o scherzetto?".

Al prezzo di 10,89 Euro è possibile acquistare delle decorazioni composte da dieci zucche illuminate, per una lunghezza complessiva di 168 centimetri. E' disponibile, a 3,99 Euro, una confezione contenente una doppia candela a LED sorretta dallo scheletro di una mano, che garantisce una resa davvero spaventosa.

Se invece preferite puntare sui fantasmi, è disponibile ad 11,99 Euro una catena luminosa da 2 metri e mezzo, adatta ad una camera da letto.

Salendo di prezzo, troviamo a 20,99 Euro una simpatica lampada di Halloween, con delle decorazioni interne raffiguranti dei pipistrelli e la silohuette di un castello.

In alternative, a 15,99 Euro è possibile acquistare tre ragnetti (uno ad 60cm e due da 90cm) da posizionare su un mobile o in cameretta, o da agganciare ad un filo sotto al soffitto. Non manca ovviamente il classico scheletro umano spaventoso, in dimensioni realistiche, che è disponibile a 29,99 Euro, mentre a 49,99 Euro è possibile acquistare un teschio illuminato.

Il premio di gadget più curioso però non può che andare al fermacapelli a forma di mani ad osso, disponibile a 9,99 Euro.