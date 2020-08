Amazon Halo ufficiale: tutto sull'atipica smartband dell'azienda di Jeff Bezos

Il portfolio di prodotti di Amazon si arricchirà presto di un nuovo dispositivo: la smartband Halo. Tuttavia, non si tratta di un prodotto sulla falsariga di Honor Band 5 e simili, bensì di un dispositivo che possiamo definire atipico, dato che dispone di diverse caratteristiche peculiari.

In particolare, stando anche a quanto riportato da ArsTechnica e The Verge, il prodotto non dispone di un display. Infatti, come potete vedere nelle immagini presenti a corredo della notizia, il design potrebbe risultare "strano" agli occhi di chi è abituato a una classica smartband, come può esserlo Xiaomi Mi Band 5, che abbiamo recensito da poco.

Amazon Halo dispone di un accelerometro e del sensore per rilevare la frequenza cardiaca. Inoltre, non mancano due microfoni, un sensore per rilevare la temperatura, un LED di stato e un pulsante fisico per l'accensione e lo spegnimento. C'è anche l'impermeabilità fino a 5ATM. Mancano, invece, GPS, Wi-Fi, connessione dati e supporto all'assistente vocale.

Probabilmente alcuni di voi si staranno, dunque, chiedendo come Amazon vuole contestualizzare questa smartband sul mercato. Ebbene, l'azienda di Jeff Bezos ha intenzione di lanciare questo prodotto insieme a un servizio in abbonamento. In parole povere, Amazon offrirà delle funzionalità extra a coloro che pagheranno una somma, pari a 3,99 dollari al mese (prova gratuita per 6 mesi). Ad esempio, associando la smartband a uno smartphone (ci sarà un'apposita app per Android e iOS), gli utenti potranno utilizzare la fotocamera di quest'ultimo per effettuare una scansione 3D del proprio corpo e rilevare il grasso corporeo.

Inoltre, Amazon Halo è in grado di rilevare lo stato emotivo dell'utente tramite la sua voce. Ovviamente, la persona che ha al polso la smartband potrà in seguito visualizzare tutti i dati del caso e disattivare il microfono quando lo ritiene necessario.

Al momento non è ben chiaro quali funzionalità saranno disponibili senza il succitato abbonamento, ma Amazon ha già aperto la pagina dedicata ad Halo sul store ufficiale. Da quest'ultima apprendiamo che il prodotto è in fase di Early Access. Attualmente, il prezzo è fissato a 64,99 dollari, senza contare l'abbonamento. Tuttavia, al lancio il costo dovrebbe passare a 99,99 dollari. I cinturini costano invece 15,99 dollari per la variante Sport e 19,99 dollari per quella in tessuto. Per il momento non abbiamo informazioni in merito a un possibile arrivo del prodotto in Italia.