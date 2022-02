Amazon, hard disk esterno Toshiba 2TB in forte sconto: 43% in meno del solito

Dopo avervi messo a conoscenza della promozione lampo di Amazon su OnePlus 9, torniamo ad approfondire quanto proposto dal ben noto portale e-commerce. Scendendo maggiormente nel dettaglio, questa volta ci soffermiamo su uno sconto legato a un hard disk esterno di Toshiba.

Più precisamente, il modello Toshiba HDTB420EK3AA viene ora proposto a un costo di 53,35 euro su Amazon tramite rivenditori. Stando a quanto si può leggere nella versione nostrana del sito Web ufficiale dell'azienda di Andy Jassy, in precedenza il prezzo del prodotto ammontava a 92,82 euro. Questo significa che c'è un possibile risparmio del 43%, ergo lo sconto è pari a 39,47 euro.

L'hard disk di Toshiba coinvolto appartiene alla serie Canvio Basics e non necessita l'installazione di alcun software per essere utilizzato in ambiente Microsoft Windows. La capacità di storage è di 2TB e si raggiunge una velocità di trasferimento massima di circa 5 Gbit/s. L'interfaccia è USB 3.2 Gen 1 (compatibile con USB 2.0).

Insomma, si tratta di un compatto hard disk portatile esterno che potrebbe tornarvi utile se avete necessità di maggiore memoria, ad esempio, per il vostro notebook di fiducia. In ogni caso, per completezza d'informazione dovete sapere che il prodotto viene venduto da MediaWorld a 59,99 euro, mentre da Unieuro il prezzo è fissato a 99,99 euro (c'è uno sconto del 5% in carrello, che fa scendere il prezzo finale a 94,99 euro).