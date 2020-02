Amazon, al via gli Hisense Days: tante offerte su diversi modelli di TV

Prendono ufficialmente oggi il via su Amazon gli Hisense Days, le nuove giornate promozionali dedicate ai televisori Hisense, che possono essere acquistati a prezzi molto convenienti. Ecco quali sono le offerte più convenienti.

Hisense Days Amazon

HISENSE H32BE5000 TV LED HD, Natural Colour Enhancer, Clean Sound, Motion Picture Enhancer, Tuner DVB-T2/S2 HEVC, 2 HDMI, USB Media Player [Classe di efficienza energetica A]: 149 Euro (159 Euro);

HISENSE H55BE7000 TV LED Ultra HD 4K, HDR, Dolby DTS, Slim Design, Smart TV VIDAA U3.0 AI, Triple Tuner [Classe di efficienza energetica A]: 369 Euro (399 Euro);

HISENSE H65BE7400 TV LED Ultra HD 4K, Dolby Vision HDR, Wide Colour Gamut, Unibody Design, Smart TV VIDAA U3.0 AI, Triple Tuner, 65 Pollici [Classe di efficienza energetica A]: 619 Euro;

HISENSE H55O8BE TV OLED Ultra HD 4K, Dolby Vision HDR, Wide Colr Gamut, Dolby Atmos, Super Slim Design, Smart TV VIDAA U3.0 AI, Triple Tuner [Classe di efficienza energetica A]: 1099 Euro

Su alcuni prodotti in lista è indicata l'eventuale disponibilità dell'offerta solo per la giornata di oggi, in quanto alcuni TV vengono proposti a prezzo ridotto solo oggi. Come sempre, in caso d'interesse nei confronti di uno dei TV in offerta, vi invitiamo ad effettuare l'ordine nel minor tempo possibile.

Tutti i prodotti beneficiano dei vantaggi del Prime, tra cui le spedizioni veloci e la consegna in pochi giorni.