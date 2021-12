Amazon: Honor 50 5G e Samsung Galaxy Watch 4 al prezzo più basso di sempre

Non è facile trovare dispositivi elettronici appena usciti sul mercato con offerte importanti, né presso le catene di distribuzione, né presso i siti di e-commerce. Le sorprese, però, sono sempre dietro l’angolo e questo è il caso anche di Honor 50 e Samsung Galaxy Watch 4 disponibili al prezzo più basso di sempre su Amazon.

Sconti Amazon su Honor 50 e Galaxy Watch 4

HONOR 50 5G - Smartphone, 6+128GB Cellulari, Display OLED 6.57'' a 120Hz, Snapdragon 778G, Fotocamera Professionale da 108MP, Batteria da 4300mAh, Ricarica Rapida, NFC Dual SIM Card, Midnight Black: 449,90 Euro

- Smartphone, 6+128GB Cellulari, Display OLED 6.57'' a 120Hz, Snapdragon 778G, Fotocamera Professionale da 108MP, Batteria da 4300mAh, Ricarica Rapida, NFC Dual SIM Card, Midnight Black: 449,90 Euro Samsung Galaxy Watch 4 LTE 44mm Orologio Smartwatch, Monitoraggio Salute, Fitness Tracker, Batteria lunga durata, Bluetooth, Black, 2021 [Versione Italiana]: 249 Euro

44mm Orologio Smartwatch, Monitoraggio Salute, Fitness Tracker, Batteria lunga durata, Bluetooth, Black, 2021 [Versione Italiana]: 249 Euro Samsung Galaxy Watch 4 Classic LTE 42mm SmartWatch Acciaio Inox, Ghiera Rotante, Monitoraggio Benessere, Fitness Tracker, Silver 2021 [Versione Italiana]: 259 Euro

Si tratta di offerte piuttosto sorprendenti in quanto entrambi i dispositivi sono usciti sul mercato italiano da poco tempo. Honor 50 è arrivato in Italia il 12 novembre, mostrando al pubblico le chiare intenzioni del brand cinese in merito al ritorno in Europa e nel Belpaese anche sul segmento smartphone. Samsung Galaxy Watch 4 è arrivato lo scorso agosto, invece, rappresentando la nuova generazione di dispositivi wearable del colosso sudcoreano.

Entrambi risultano venduti e spediti da Amazon, oltre che proposti al prezzo minimo storico. Il pagamento potrete effettuarlo a rate Tasso Zero, mentre la consegna avverrà senza costi aggiuntivi per i clienti Prime. Si segnala che Samsung Galaxy Watch 4 Classic LTE non arriverà prima di Natale a causa della scarsa disponibilità nei magazzini della società. Risultano assenti, infine, dettagli sulla conclusione delle promozioni.

Altri sconti ora attivi riguardano computer portatili Acer e Asus a ottimi prezzi, anche con schede video RTX 3050 e 3080.