Amazon: Huawei Mate 20 Pro e microSD SanDisk in offerta oggi 20 Maggio

Puntuale come ogni giorno arriva il nostro appuntamento con le migliori offerte d'informatica ed elettronica proposte da Amazon. Quest'oggi il colosso di Seattle propone dei prezzi molto interessanti su una microSD SanDisk ed uno smartphone.

Partendo proprio dalla microSD, si tratta della scheda di memoria da 400 gigabyte della linea SanDisk Ultra, che può essere acquistata a soli 64,99 Euro, per un risparmio complessivo del 76% pari a 203 Euro rispetto ai 267,99 Euro di listino.

La microSD è di classe 10 ed è l'ideale per la ripresa e riproduzione di filmati in Full HD, ed offre una velocità di trasferimento fino a 100 Mb/s, che consente di spostare fino a 1200 fotografie in un minuto. Si tratta anche di una soluzione valida per le applicazioni, in quanto ha la certificazione A1.

In offerta quest'oggi troviamo al miglior prezzo mai raggiunto sul sito di Jeff Bezos il nuovo Huawei Mate 20 Pro, nella colorazione Black e la configurazione da 128 gigabyte di memoria interna. Lo smartphone Huawei viene proposto, nell'ambito della Huawei Week che terminerà il 26 Maggio, al prezzo di 579 Euro, per un risparmio complessivo di 100 Euro rispetto ai 679 Euro di listino.

Come sempre in questi casi, Amazon non specifica fino a quando saranno disponibili le offerte.