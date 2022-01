Amazon, Huawei MateBook con i5 ed SSD da 512GB in sconto di 200 Euro

Nel giorno in cui Trony lancia i Super Sconti, anche Amazon rilancia ed in giornata odierna propone uno sconto molto interessante su un MateBook a marchio Huawei, su cui è possibile risparmiare 200 Euro rispetto al prezzo di listino.

Di seguito, nella fattispecie, la scheda tecnica con il relativo prezzo:

HUAWEI MateBook 14s Laptop, Display 2.5K FullView Notebook PC Portatile, Touchscreen ad alta frequenza di aggiornamento fino a 90 Hz, Intel Core i5-11300H, 8GB RAM, 512GB SSD, Italiano, Space Gray: 999,99 Euro (1199 Euro)

La consegna, senza costi aggiuntivi, è garantita per venerdì 4 Febbraio 2022 per coloro che effettuano l'ordine nel corso delle prossime ore. E' anche possibile aggiungere la protezione aggiuntiva per due anni al prezzo di 76,19 Euro e per tre anni a 110,56 Euro. Non viene garantita il pagamento in cinque o dodici rate mensili, ma è possibile scegliere l'opzione Cofidis direttamente al checkout.

Non abbiamo alcune informazione sulla data di scadenza della promozione, e per questo motivo come sempre consigliamo di effettuare l'ordine rapidamente in caso d'interesse. La consegna e spedizione è gestita direttamente da Amazon, con tutti i vantaggi previsti dal Prime e la possibilità di effettuare il reso secondo le tempistiche classiche. La disponibilità è immediata e la transazione avviene in totale sicurezza