Amazon: Huawei MateView GT ed iPad Air 2022 in sconto per il weekend

Nel giorno in cui Trony lancia il nuovo volantino online, continuano anche le promozioni di Amazon che in giornata odierna propone due sconti molto interessanti su altrettanti prodotti: si tratta di un monitor Huawei ed iPad Air.

Di seguito i dettagli:

HUAWEI MateView GT - Monitor da gioco curvo, 165Hz, 16:9 QHD 2560 x 1440, 2K, 1500R, gamma cromatica P3 di livello cinematografico, tecnologia HDR, certificazione TÜV Rheinland, Nero, 27 pollici: 259 Euro (399,90 Euro)

2022 Apple iPad Air (Wi-Fi, 64GB) - Grigio siderale (5a Generazione): 572,89 Euro (699 Euro)

Per quanto riguarda Huawei MateView GT, la consegna senza costi aggiuntivi è garantita per giovedì 7 Luglio 2022 per coloro che effettuano l’ordine entro 9 ore ed 11 minuti dal momento in cui stiamo scrivendo, con possibilità di aggiungere la protezione extra di due anni a 7,29 Euro e 3 anni a 9,69 Euro.

Fronte iPad, invece, è anche possibile scegliere il pagamento in cinque rate mensili da 114,58 Euro al mese e la consegna è garantita per martedì 5 Luglio 2022 se si ordina entro 30 minuti dal momento in cui stiamo scrivendo.

In entrambi i casi, non è disponibile alcuna informazione sulla data di scadenza e come sempre consigliamo di effettuare l’ordine rapidamente in caso d’interesse.