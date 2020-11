Amazon, Huawei Watch GT 2e in offerta sotto i 100 euro: superata Unieuro

Dopo aver trattato gli sconti relativi a cuffie e auricolari Beats, "torniamo" da Amazon Italia per via di un'altra offerta interessante relativa al mondo della tecnologia. Infatti, la versione nostrana del portale ufficiale dell'azienda di Jeff Bezos ha scontato lo smartwatch Huawei Watch GT 2e.

Più precisamente, il prodotto viene proposto a 99,90 euro, al posto di 169,90 euro. Questo significa che si tratta di uno sconto del 41%, ovvero di un possibile risparmio di 70 euro. Non male, se pensiamo che lo smartwatch è arrivato in Italia da relativamente pochi mesi, come potete leggere nella nostra recensione di Huawei Watch GT 2e (pubblicata a fine maggio 2020). Le colorazioni messe in offerta a questo prezzo sono quelle Mint Green e Lava Red. Il prodotto è venduto e spedito direttamente da Amazon, quindi non si passa per rivenditori.

Per quel che concerne le offerte lanciate dagli altri principali store online, abbiamo notato che MediaWorld propone lo smartwatch a 109,99 euro, ovvero 10,09 euro in più rispetto a quanto proposto da Amazon. Anche Unieuro vende Huawei Watch GT 2e a un prezzo di 109,99 sul suo portale ufficiale. Insomma, per il momento Amazon sembra essere "in vantaggio" nella "battaglia all'ultimo sconto" relativa all'indossabile dell'azienda cinese.