Al via su Amazon la Huawei Week: sconti su PC, indossabili e tablet

Amazon annuncia oggi il via della Huawei Week, fino al 19 Maggio, sei giorni di sconti su vari prodotti Huawei che rientrano in varie categorie. Si parte dai laptop passando per i tablet, senza dimenticare gli indossabili come smartwatch e smartband. Vediamo insieme le offerte.

Offerte Huawei Week del 14/05

Huawei Watch GT Smartwatch, Display Touch 1.39" AMOLED, Fitness Tracker con GPS, Rilevazione Battito Cardiaco, Resistente all'Acqua 5 ATM, Nero: 169 Euro rispetto ai 199,99 Euro di listino;

Huawei Mediapad T3 Tablet WiF i, CPU Quad-Core A53, 2 GB RAM, 16 GB, Display da 10", Grigio (Space Gray): 109,99 Euro rispetto a 199,99 Euro;

HUAWEI Band 2 PRO Smartwatch, Display da 0.91", Nero: 41,99 Euro (99,90 Euro);

Huawei Mediapad T5 Tablet, Display da 10.1", 32 GB Espandibili, 3 GB RAM, Android 8.0 EMUI 8.0 OS, WiFi, Nero: 178,99 Euro (229,90 Euro);

Huawei B525s-23a Router Wireless 4G da 300 MBps con 3 Antenne Integrate, 2.4 G e 5 G Dual Band: 125 Euro (149,90 Euro);

Huawei Band 3 Pro Resistenza all'acqua 5 ATM e GPS Integrato, Analisi del Sonno con AI e Monitoraggio Continuo del Battito, Display AMOLED a colori da 0.95", Obsidian Black: 78,15 Euro (79 Euro);

Huawei Matebook D, Processore AMD Ryzen 5 R5-2500, 2 GHz, Schermo LCD IPS da 14", 1920 x 1080 Pixel, SSD da 256 GB, 8 GB di RAM, Mystic Silver [Layout Italiano]: 549 Euro (799,99 Euro).

La lista completa dei prodotti in offerta è disponibile a questo indirizzo. Molti dei prodotti presenti in questa notizia però saranno disponibili in offerta solo per la giornata di oggi.