Amazon, al via la Huawei Week: sconti su smartphone, smartwatch, tablet e laptop

Amazon, nell'ambito delle Offerte di Natale lanciate oggi, propone un'ampia gamma di promozioni sui prodotti Huawei, con un volantino dedicato battezzato proprio "Huawei Week".

Sconti Huawei Week Amazon

HUAWEI P40 con Cover, Acoustic Display da 6.1", Tripla Fotocamera Leica da 50 + 16 + 8 MP, Kirin 990 5G Octa Core, Nero, Versione Italiana: 499,90 Euro

Huawei FreeBuds Studio Cuffie Wireless, Tecnologia di Cancellazione Dinamica e Intelligente del Rumore e Modalità di Ascolto, Design a Doppia Antenna, Ricarica Rapida, Blush Gold: 269,90 Euro

HUAWEI FreeBuds Pro con Adattatore Huawei AP52, Auricolari True Wireless Bluetooth con Cancellazione Intelligente del Rumore, Sistema a 3 Microfoni, Ricarica Wireless Rapida, Ceramic White: 139 Euro

HUAWEI FreeBuds 3, Auricolari Wireless con Cancellazione Intelligente del Rumore, Kirin A1 Chipset, Latenza Bassa, Connessione Bluetooth Veloce, 14 mm Speaker, Carica Wireless Veloce, Rosso: 94,90 Euro

Huawei FreeLace Pro Auricolare Wireless, Cancellazione Attiva del Rumore Dual-Mic, In-Ear, Bluetooth, Nero: 99,90 Euro

HUAWEI Watch GT 2 Smartwatch 42 mm, Durata Batteria fino a 1 Settimana, GPS, 15 Modalità di Allenamento, Monitoraggio Battito Cardiaco in Tempo Reale, Lake Cyan: 119,90 Euro

HUAWEI Band 4 Fitness Tracker, Schermo TFT a Colori da 0.96 ", Monitoraggio Continuo 24/7 con TruSeen TM 3.5, Monitoraggio Scientifico del Sonno, Resistente all'Acqua Fino a 5 ATM, Graphite Black: 24,90 Euro

HUAWEI Watch GT 2 Smartwatch 46 mm, Durata Batteria fino a 2 Settimane, GPS, 15 Modalità di Allenamento, Display del Quadrante in Vetro 3D, Chiamata Tramite Bluetooth, Pebble Brown: 140,95 Euro

HUAWEI Band 4 Pro Smart Band Fitness Tracker, Touchscreen AMOLED 0.95”, Monitoraggio Battito Cardiaco, Monitoraggio Scientifico del Sonno, GPS Integrato, Resistente all’Acqua, Graphite Black: 47,99 Euro

Huawei MateBook X Pro 2020 Laptop, Touchscreen FullView Ultrabook da 13.9 Pollici, Intel i7 10510U, 16 GB RAM, 1 TB SSD, NVIDIA GeForce MX250, Huawei Share, Windows 10 Home, Grigio: 1.499,99 Euro

HUAWEI M5 Lite 10, display da 10.1”, RAM da 3 GB, Memoria Interna da 32 GB, LTE, Processore Kirin659, sistema operativo Android, Spazio Grigio: 229,44 Euro

HUAWEI MatePad Pro, display da 10.8'', RAM da 6 GB, Memoria Interna da 128 GB, Wi-F, Processore Kirin 990, sistema operativo EMUI 10 con Huawei Mobile Services (HMS), Midnight Grey: 399 Euro

Per tutte le altre offerte della Huawei Week, consigliamo di collegarvi alla pagina dedicata su Amazon. Alcune promozioni saranno disponibili per i prossimi 13 giorni, mentre altre per 7 giorni. Come sempre, consigliamo di effettuare l'ordine rapidamente in caso d'interesse nei confronti di uno dei prodotti presenti in lista.



Ricordiamo che è possibile effettuare il reso fino al prossimo 31 Gennaio 2021.