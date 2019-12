Amazon, via alla Huawei Week: sei giorni di offerte in vista del Natale

Mentre procedono le offerte di Natale, che Amazon ha lanciato in via ufficiale oggi, sulla piattaforma di e-commerce di Jeff Bezos inizia anche la Huawei Week, sei giorni di offerte su tantissimi prodotti della compagnia di Shenzhen in vista del Natale.

Offerte Huawei Week Amazon

Huawei Band 3 Pro Braccialetto di attività, GPS Integrato, Amoled Tocuhscreen, Unisex adulto, Blu (Space Blue) € 59,90

HUAWEI Watch GT Active Smartwatch con Autonomia Batteria Fino a 2 Settimane, Display Touch 1.39" AMOLED, Fitness Tracker con GPS, Rilevazione Battito Cardiaco, Resistente all'Acqua 5 ATM, Arancione € 144,90

Huawei P Smart Z (Black) Smartphone + MicroSD HC 16GB Class 10, 64 GB+4GB RAM, Display 6.59" Full HD+, Doppia fotocamera post. 16+2 MP, Fotocamera ant. 16 MP a comparsa automatica.[Versione Italiana] € 199,00

Huawei P30 Smartphone + Cover, 6GB RAM, Memoria 128 GB, Display 6.1" FHD+, 2340 x 1080 px, CPU Kirin 980, Tripla Fotocamera Posteriore 40+16+8MP, Fotocamera Anteriore da 32 MP, Aurora € 499,00

Huawei P30 Lite (Black) Smartphone + cover trasparente, 4GB RAM, memoria espandibile da128 GB, Display 6.15" FHD+, Tripla fotocamera posteriore da 48+8+2 MP, fotocamera anteriore 24 MP [Italia] € 269,00

Huawei P30 Pro Smartphone + Cover Trasparente, 8GB RAM, Memoria 128GB, Display 6.47" FHD+, CPU Kirin 980, Quadrupla Fotocamera 40+20+8MP, Sensore TOF, SuperZoom 50x [Italia], Crystal € 699,00

Huawei Psmart 2019 (Aurora Blu) più esclusiva cover trasparente, Telefono con 64 GB, Display 6.21" Full HD+, Processore Octa Core dinamico con Intelligenza Artificiale [Versione Italiana] € 169,00

Huawei Psmart+ 2019 (Blue) più Microsdhc 16GB Class 10, Telefono con 64 GB, Display 6.21" Full HD+, Tripla fotocamera posteriore 24+16+2 Mpx, Processore Octa Core dinamico con IA [Versione Italiana] € 189,00

Huawei Y6 2019 (Blue) più Microsdhc 16GB Class 10, Telefono con 32 GB, Display 6.09" HD+, Processore Quad Core [Versione Italiana] € 119,00

Amazon ha anche dato il via alle offerte di Natale che fino al prossimo 22 Dicembre proporranno a prezzi ribassati tanti prodotti d'elettronica, ma anche per la casa e cucina.

Le offerte indicate nella notizia scadranno il 15 Dicembre, alle 23:59.