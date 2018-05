Amazon: idee regalo e offerte per la Festa della Mamma

Si avvicina la Festa della Mamma e per l'occasione Amazon.it ha lanciato una sezione speciale con idee regalo, suggerimenti, consigli, offerte e promozioni per regali di qualità a prezzi particolarmente convenienti. Ne abbiamo selezionati cinque, dalla macchina per caffè Nespresso all'eBook Reader Kindle, da regalare per la Festa della Mamma.

eBook Reader Kindle (69.99 euro)

Il lettore di eBook Kindle sarà un regalo sicuramente gradito da tutte quelle mamme che adorano immergersi nella lettura di un buon libro la sera prima di addormentarsi o magari in viaggio, o sulla spiaggia. La versione standard del lettore di Amazon presenta uno schermo touch da 6 pollici di diagonale ed è disponibile nei colori bianco e nero, con offerte speciali al prezzo di 69,99 euro.

Macchina da caffè Nespresso Inissia

Il sistema più economico per entrare nel mondo delle macchine a capsule targate Nespresso. Inissia è ora in vendita in promozione a 55.73 euro anzichè 99.99 euro, con incluso un buono da 45 euro da spendere su Amazon o nelle boutique Nespresso per l'acquisto di nuove capsule.

Fitbit Charge 2

Monitora il tuo battito cardiaco in modo continuo e automatico direttamente dal polso, controlla il battito cardiaco automaticamente e in modo continuo direttamente sul display per rilevare le calorie bruciate, ottieni il ottimo dai tuoi esercizi utilizzando zone cardio semplificate e registra l'attività dell'intera giornata, come passi fatti, distanza percorsa, calorie bruciate, piani saliti e minuti attivi.



Fitbit Charge 2 è in vendita a 119.39 euro (anzichè 159.99 euro) nelle colorazioni nero, blu, grigio, lavanda, verde acqua e prugna.

Smartphone Lenovo Moto G5S Plus

Uno smartphone dal design piacevole, con ampio schermo da 5.5 pollici Full HD, 3 GB di RAM e 32 GB di spazio di archiviazione (espandibile). Lenovo Moto G5S Plus è ora in vendita su Amazon a 199 euro (anzichè 299.99 euro) nelle colorazioni grigio e bianco.

Amazon Dash Button

I comodi pulsanti che semplificano la vita, in vendita a 4,99 euro l'uno. Una volta configurato Dash Button e associato al proprio account Amazon Prime basterà premere il grande pulsante centrale per ricevere a domicilio il prodotto richiesto. Esistono Dash Button per decine di prodotti, dal caffè Illy alle capsule Dolce Gusto, passando per i panni Swiffer, la pasta Barilla, le batterie Duracell e tanti altri ancora. Ogni Dash Button costa 4.99 euro, prezzo che verrà scontato al primo ordine del prodotto richiesto.