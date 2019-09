Amazon 'impazzisce' con gli annunci Fire TV: più di 20 nuovi prodotti

L'IFA 2019 è ormai entrato nel vivo e le varie aziende del mondo tech stanno annunciando i loro prodotti. Tra le società più attive troviamo sicuramente Amazon, visto che ha svelato oltre 20 nuovi dispositivi della gamma Fire TV. Sì, avete capito bene: ci sono decine di prodotti appena annunciati da parte dell'azienda di Jeff Bezos.

Come riportato anche da Engadget, Amazon ha presentato una versione aggiornata di Fire TV Cube, che ora secondo l'azienda ha delle prestazioni due volte migliori rispetto alla scorsa generazione grazie al processore esa core. Una delle novità più importanti riguarda però la possibilità di guardare contenuti con risoluzione 4K e Ultra HD. Interessante anche la presenza di ben 8 microfoni, che secondo la società di Jeff Bezos permettono a Fire TV Cube di capire meglio i comandi vocali. Fire TV Cube approderà il prossimo ottobre in Germania a un prezzo di 119,99 euro.

Tra gli altri prodotti annunciati da Amazon, troviamo la Smart TV chiamata JVC Fire TV Edition Smart 4K Ultra HD HDR LED TV (sì, un nome più lungo era impossibile da trovare). Quest'ultima verrà lanciata sul mercato del Regno Unito a un prezzo di 350 sterline. L'azienda di Jeff Bezos ha confermato che presto in Germania e Austria arriveranno altre Smart TV da 55 e 65 pollici con un prezzo di partenza fissato a 1199 euro. Non mancheranno inoltre dei televisori low cost da 32 fino a 65 pollici con un costo a partire da 239,99 euro. Questi prodotti sono realizzati in collaborazione con Grundig e IMTRON. Non è finita qui: Amazon ha collaborato con Toshiba per lanciare negli USA una Smart TV da 65 pollici con un prezzo di 599 dollari. Insomma, la società di Jeff Bezos sembra voler fare sul serio per quanto riguarda i televisori.

Molto interesssante anche la soundbar chiamata Nebula, che è stata realizzata in collaborazione con Anker e supporta anche i comandi vocali tramite Alexa. Il prezzo in Germania è fissato a 209,99 euro con disponibilità a partire da novembre e abbonamento di prova di 90 giorni di Amazon Music Unlimited incluso nel costo.

Al momento non abbiamo informazioni in merito alla disponibilità in Italia di questi prodotti, ma ci aspettiamo che presto Amazon rilasci maggiori dettagli. Restate sintonizzati su queste pagine.