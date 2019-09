Amazon 'impazzisce': ha messo Alexa persino sugli occhiali e sugli anelli

Avete sempre sognato di parlare ai vostri occhiali? La vostra dolce metà vorrebbe che il suo anello nuziale le leggesse le notizie quotidiane? Be, sembra essere il periodo storico adatto, visto che Amazon ha deciso di inserire praticamente ovunque il suo assistente vocale Alexa. Sì, avete capito bene: esistono degli occhiali e degli anelli smart.

Infatti, come riportato anche da iDownloadBlog, l'azienda di Jeff Bezos ha tenuto una conferenza dedicata all'hardware nella giornata odierna, dove sono stati annunciati i dispositivi Frames e Loop, appartenenti alla gamma di prodotti Amazon Echo.

Gli Echo Frames sono degli occhiali intelligenti che implementano Alexa. Questo significa che l'utente può fare domande all'assistente vocale anche senza dover passare per lo smartphone, visto che gli Echo Frames implementano degli speaker direzionali in grado di far sentire le risposte vocali di Alexa solamente a chi sta indossando gli occhiali. Questi ultimi pesano solamente 31 grammi e saranno venduti a un prezzo di 180 dollari. Sembra che inizialmente potranno essere acquistati solamente su invito, ma è ancora presto per sbilanciarsi per quanto riguarda l'effettiva disponibilità del prodotto.

Parlando invece di Echo Loop, si tratta di un piccolo anello in titanio che implementa alcuni microfoni e quello che Amazon descrive come "il più piccolo speaker mai montato su un dispositivo Echo". L'anello va abbinato allo smartphone in modo da condividere la connessione dati e per attivare Alexa basta premere un pulsante presente direttamente su Echo Loop. Anche questo prodotto dovrebbe inizialmente essere venduto solo su invito, a un prezzo di 129 dollari.