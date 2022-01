Amazon, imponente offerta su decoder DVB-S2: scontato del 53%

Non sono disponibili solamente smartwatch in sconto su Amazon. Infatti, sul popolare portale e-commerce sono presenti parecchie altre offerte. In questo contesto, a spiccare questa volta c'è una promozione su un decoder DVB-S2.

Infatti, il prezzo del modello Strong SRT 7006 è sceso ad appena 18,90 euro su Amazon Italia. Da quanto apprendiamo dal sito Web ufficiale della società di Andy Jassy, generalmente il costo del prodotto sarebbe di 39,90 euro, quindi c'è un possibile risparmio del 53%. Tra l'altro, non si passa nemmeno per rivenditori, in quanto il decoder è venduto e spedito direttamente da Amazon. Insomma, potrebbe trattarsi di una buona occasione per chi sta cercando un prodotto di questo tipo.

In ogni caso, ricordiamo che lo standard DVB-S2 fa riferimento al satellitare (e non va dunque confuso con il DVB-T2, relativo invece al digitale terrestre). Si tratta inoltre di un decoder Free to air, come indicato nell'annuncio su Amazon, quindi attenzione alla mancanza di determinati canali. Specificate queste caratteristiche, Strong SRT 7006 funge da ricevitore HD per i canali TV, dispone di una porta USB per la riproduzione dei file e presenta anche una porta HDMI.

Insomma, il dispositivo potrebbe fare gola a qualcuno, visto il prezzo particolarmente contenuto, ma lo ribadiamo: attenzione a verificare bene le specifiche. In questi casi, consigliamo sempre di consultare, ad esempio, anche le recensioni su Amazon per comprendere se il prodotto fa al caso vostro o meno, viste le mille variabili in gioco in ambito satellitare.