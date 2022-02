Amazon, imponente sconto del 71% su Microsoft 365 Family e Norton 360 Deluxe

Non c'è solamente Samsung Galaxy S21 FE 5G in sconto su Amazon. Infatti, se avete intenzione di usufruire della suite Office e al contempo state cercando un antivirus, un'offerta lanciata dal noto portale e-commerce in ambito software potrebbe fare al caso vostro. D'altronde, in sconto c'è l'accoppiata Microsoft 365 Family e Norton 360 Deluxe.

Più precisamente, l'abbonamento annuale del primo (12+3 mesi) viene proposto insieme alla sottoscrizione di 15 mesi del secondo (i codici d'attivazione vengono spediti tramite e-mail). Il prezzo del pacchetto adesso è pari a 54,99 euro, mentre prima il costo risultava di 188,95 euro (stando a quanto si può leggere nella versione nostrana del portale ufficiale della società di Andy Jassy). Per farla breve, c'è un imponente risparmio del 71%.

Insomma, potrebbe trattarsi di un'ottima occasione per coloro che necessitano di questi software, considerando anche il fatto che, stando a quanto apprendiamo da tool di comparazione prezzi esterni, in passato il costo del pacchetto citato è sempre stato ben più elevato. Tra l'altro, all'interno dello stesso annuncio, Amazon offre la possibilità all'utente di selezionare una variante del prodotto, che prevede McAfee Total Protection 2022 al posto di Norton 360 Deluxe. Anche quest'ultima viene ora venduta a 54,99 euro (anziché 188,95 euro).

Capite bene che per un certo tipo di utente l'offerta di Amazon potrebbe sicuramente fare gola.