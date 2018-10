Amazon: in arrivo la nuova piattaforma di streaming gratuita. Raddoppia la sfida a Netflix

Sul web già da tempo sono presenti voci ed indiscrezioni sul possibile lancio da parte di Amazon di un servizio di streaming gratuito, ma a giudicare da quanto emerso oggi, la società di Jeff Bezos sarebbe ormai pronta alla presentazione.

IMDB, il popolare database cinematografico acquistato da Amazon, infatti potrebbe annunciare il servizio già nel corso della settimana. I dettagli sull'offerta non sono noti, ma voci dello scorso mese di agosto riferivano che il servizio sarebbe molto simile a Roku e Vudu, ed internamente sarebbe stato battezzato "Free Dive".

Secondo molti potrebbe trattarsi di una piattaforma disponibile in esclusiva per gli utenti dotati di Fire TV, il dongle televisivo di cui vi abbiamo a lungo parlato su queste pagine e che è diventato molto popolare tra gli utenti.

Amazon avrebbe parlato con almeno tre società d'intrattenimento e secondo CNBC, il catalogo sarà composto da film e programmi televisivi più datati.

Chiaramente, essendo una piattaforma completamente gratuita, per gli utenti saranno necessari dei compromessi, rappresentati dalla presenza di spot pubblicitari che garantiranno ad Amazon gli introiti di cui ha bisogno per coprire le spese. Non è però noto in che modo saranno inserite le pubblicità, tanto meno è stata diffusa alcuna indicazione sul catalogo.

Il servizio comunque dovrebbe essere annunciato nel corso dell'Advertising Week.