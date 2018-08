Amazon: in programma il lancio di una piattaforma di streaming gratuita per Fire TV?

A quanto pare, Amazon avrebbe intenzione di puntare in maniera importante sul settore televisivo. Secondo un nuovo rapporto, pubblicato da The Information, la compagnia di Jeff Bezos avrebbe in programma il lancio di una piattaforma di streaming gratuita, supportata da spot pubblicitari, per i possessori della Fire Tv.

Il servizio, che potrebbe essere chiamato Free Dive, potrebbe essere simile a Roku Channel, una piattaforma molto popolare negli Stati Uniti, anch'essa gratuita e disponibile per i dispositivi di streaming Roku e le smart tv supportate. Solitamente i servizi di questo tipo offrono lo streaming gratuito di vecchi contenuti in cambio della visualizzazione di spot pubblicitari o banner.

The Information ritiene che Amazon, ad oggi, possa vantare una base di 48 milioni di possessori di Fire TV a livello mondiale. Al momento non sono disponibili informazioni su quanti di questi siano abbonati Prime, ma il dato potrebbe essere considerevole.

Il sito sottolinea che questo nuovo servizio video ad-based probabilmente non si configurerà come un'alternativa a Prime Video, ma come una sorta di estensione del catalogo che consentirà ad Amazon di aumentare la portata pubblicitaria dei propri spot, aumentandone anche i guadagni. Il gigante degli e-commerce si starebbe concentrando sull'acquisizione dei diritti per i programmi televisivi e serie tv più vecchie, in modo tale da mettere a disposizione degli utenti un catalogo di lancio già ricco.

La piattaforma, a quanto pare, sarebbe stata progettata insieme alla consociata IMDB, con cui ha collaborato sulla pubblicità per Twitch.

Chiaramente, resta da capire se il servizio vedrà la luce anche in Italia.