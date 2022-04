Amazon incrementa di nuovo il prezzo dell'abbonamento Prime: ecco dove

Non è passato poi così tanto tempo dal più recente rincaro di Amazon Prime, risalente a qualche settimana fa. Risulta però già arrivato il momento di trattare un altro incremento del prezzo della sottoscrizione.

Infatti, stando anche a quanto riportato da The Verge ed Engadget, in seguito all'aumento dei costi per quel che riguarda gli Stati Uniti d'America, avvenuto nel mese di febbraio 2022, è adesso arrivata l'ora per l'azienda di Andy Jassy di effettuare un rincaro legato ad Amazon Prime in Canada. La notizia è arrivata nella notte italiana tra l'8 e il 9 aprile 2022.

Pensate che si tratta del primo rincaro in Canada da quando il servizio è stato lanciato nel 2013, quindi non è esattamente qualcosa di usuale. La novità è già attiva per quel che riguarda i nuovi utenti, mentre prenderà piede a partire dal 13 maggio 2022 per i già clienti. A quanto ammontano ora i prezzi? L'abbonamento mensile passa dai precedenti 8 dollari agli attuali 10 dollari, mentre quello annuale non costerà più 79 dollari ma verrà proposto a 99 dollari. Non manca il passaggio del piano studenti da 4 dollari a 5 dollari.

Chiaramente è bene specificare ulteriormente che il rincaro non riguarda l'Italia, ma in un periodo come quello attuale anche gli utenti nostrani sono interessati a ciò che accade all'estero, in modo da comprendere come si stanno muovendo le grandi aziende dietro ai servizi più noti.