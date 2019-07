Amazon sotto indagine dall'Antitrust Europeo per i dati dei rivenditori di terze parti

La Commissione Europea ha annunciato l'apertura di un'indagine nei confronti di Amazon per far luce sull'utilizzo dei dati dei rivenditori indipendenti che si affidano alla piattaforma online per vendere i propri prodotti. Ad annunciarlo la commissaria Margrethe Vestager, che proprio un anno fa ha inflitto la multa record a Google.

"I consumatori europei fanno sempre più acquisti online. Il commercio elettronico ha stimolato la concorrenza nel commercio al dettaglio e ha portato più scelta e prezzi migliori. Dobbiamo assicurarci che le grandi piattaforme online non eliminino questi vantaggi attraverso un comportamento anticoncorrenziale. Ho quindi deciso di esaminare molto attentamente le attività di Amazon. e il suo duplice ruolo di mercato e di dettagliante, per valutare la sua conformità con la concorrenza nella Ue" ha affermato la Vestager.

Immediata è arrivata la risposta del gigante degli e-commerce, che in una dichiarazione diffusa a Reuters si è detto disposto a collaborare pienamente con gli organi regolatori dell'Unione Europea che stanno indagando sull'utilizzo dei dati dei rivenditori di terze parti.

La Commissione Europea ha annunciato che l'inchiesta che verterà su due aspetti: i contratti standard di Amazon con i venditori ed il ruolo dei dati nella selezione dei vincitori del "buy box" che consente agli acquirenti di aggiungere articoli da un rivenditore specifico nei loro carrelli.