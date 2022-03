Amazon inizia marzo 2022 con grandi offerte su microSD e SD SanDisk

Il mese di marzo 2022 in casa Amazon comincia con offerte che fanno il botto: se in giornata abbiamo citato l’ottimo sconto su Fire TV Stick 4K, ritorniamo sul portale di e-commerce per proporvi microSD e SD SanDisk a prezzi stracciati, con alcuni modelli che raggiungono tagli fino al 59% sul listino.

Sconti Amazon su microSD e SD SanDisk

SanDisk MAX Endurance Scheda microSDXC 128 GB per Videosorveglianza Domestica e Dashcam, con Adattatore SD, 60.000 ore di Endurance: 40,99 Euro

SanDisk Ultra Scheda di Memoria microSDXC con Adattatore SD, fino a 120 MB/s, Prestazioni dell'App A1, Clase 10, U1, 400 GB: 50,99 Euro

SanDisk Extreme Plus Scheda di Memoria microSDXC da 256 GB e Adattatore SD con App Performance A2 e Rescue Pro Deluxe, fino a 170 MB/sec, Classe 10, UHS-I, U3, V30: 58,99 Euro

SanDisk microSDXC UHS-I Scheda per Nintendo Switch 512GB, Prodotto con Licenza Nintendo: 89,99 Euro

Sandisk Extreme PRO CFast 2.0 Scheda di Memoria da 64 GB, fino a 525 MB/sec: 131,49 Euro

SanDisk Extreme PRO, Scheda di memoria da 1 TB SDXC fino a 170 MB / s, UHS-1, Classe 10, U3, V30: 244,99 Euro

Tra le soluzioni di archiviazione citate segnaliamo in particolare la microSD SanDisk Extreme Plus da 256 GB venduta a 58,99 Euro al posto di 143,99 Euro: si tratta del minimo storico registrato e, per giunta, con un risparmio del 59%. Altrettanto degna di nota è la SD da 1 TB SanDisk Extreme Pro che scende da 459,99 Euro a 244,99 Euro.

Tutte queste promozioni resteranno valide per le prossime due settimane, ed è una occasione imperdibile se volete espandere la capacità del vostro smartphone, migliorare la qualità della SD nella vostra macchina fotografica o espandere la vostra Nintendo Switch per includere più videogiochi.

