Amazon inizia a puntare sul 'compra ora, paga poi': ecco in che modo

La possibilità di rinviare un pagamento è molto apprezzata da un buon numero di persone: basti vedere la questione delle carte di credito. In questo contesto, il passare degli anni sta comportando la nascita di sistemi più avanzati per effettuare in modo semplice quest'operazione. Tra le ultime novità del mercato, c'è il "compra ora, paga poi".

Scendendo ulteriormente nel dettaglio, stando anche a quanto riportato da Engadget e Gizmodo, il colosso di Seattle ha stretto una partnership con Affirm, nota azienda del settore BNPL (Buy Now Pay Later). Per chi non lo sapesse, si fa riferimento a un modello di rateizzazione degli acquisti online, che permette agli utenti di acquistare un prodotto e pagarlo più avanti.

In parole povere, come spiegato anche da CNBC, si può comprare qualcosa anche se non si hanno i soldi, saldando poi il conto "con più calma" in diverse rate, spesso a interesse zero. Acquisto a rate senza costi aggiuntivi per l'acquirente: questa è la promessa "di base" del BNPL, che come ben potete immaginare sta vivendo un periodo di "boom" (è stato definito da ilSole24Ore come "uno dei settori a più alta crescita dei servizi finanziari innovativi").

Arriva in questo contesto la mossa di Amazon, che sta iniziando a testare con alcuni utenti selezionati, anche se non è chiaro in quali mercati, la possibilità di effettuare acquisti tramite il sistema BNPL per i prodotti con un prezzo pari a 50 dollari o superiore. A quanto pare, le rate saranno mensili, come si può leggere in un comunicato di Amazon pubblicato su BusinessWire.

Attenzione, però: Amazon vuole puntare sul mondo BNPL, ma ovviamente a suo modo. In questo contesto, sembra che all'utente verranno proposte possibilità personalizzate in base alla sua cronologia di acquisto e al prezzo del prodotto, offrendo rate dalla durata variabile da 3 a 48 mesi. Per quel che riguarda gli interessi, questi ultimi varieranno dallo 0% al 30%. Questa possibilità arriverà anche da noi? Staremo a vedere.



Per completezza d'informazione, dovete sapere che anche in Italia esiste da tempo la possibilità di acquistare a rate su Amazon, ma chiaramente il progetto che il colosso di Seattle sta effettuando in partnership con Affirm è ben più ampio.