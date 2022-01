Amazon inizia la settimana con offerte su microSD e SSD Samsung

Nell’ultima giornata di gennaio 2022 e con l’inizio di un’altra settimana è possibile trovare nuove promozioni su Amazon: se ieri abbiamo trattato 4 computer portatili ASUS in sconto, oggi vedremo in particolare tre microSD e SSD Samsung in offerta. C’è anche una soluzione esterna da 500 GB a un prezzo vantaggioso!

Sconti Amazon su microSD e SSD Samsung

Samsung Memorie MB-ME64HA Evo Select Scheda MicroSD da 64 GB, UHS-I U1, Fino a 100 MB/s, Adattatore SD Incluso: 15,99 Euro

Evo Select Scheda MicroSD da 64 GB, UHS-I U1, Fino a 100 MB/s, Adattatore SD Incluso: 15,99 Euro Samsung Memorie MZ-N6E250 860 EVO SSD Interno da 250 GB, SATA, M.2: 39,99 Euro

Interno da 250 GB, SATA, M.2: 39,99 Euro Samsung Memorie MU-PB500B SSD Esterno Portatile X5 da 500 GB, Thunderbolt3: 159,99 Euro

Ognuno di questi prodotti è venduto e spedito da Amazon, che garantisce al contempo la consegna gratuita in solamente un giorno, anche se solamente ai clienti Prime. Il pagamento dell’SSD esterno da 500 GB potrà essere effettuato a rate, trattandosi di un dispositivo venduto a un prezzo superiore ai 100 Euro: tra le soluzioni selezionabili troviamo le solite 5 mensilità con Amazon o, in alternativa, il pagamento a rate con Cofidis. Risulta mancare, infine, una chiara data di conclusione delle promozioni e, per questa ragione, consigliamo di effettuare rapidamente l'acquisto.

Al contempo, potrete trovare anche grandi sconti su dispositivi Huawei, dagli auricolari top di gamma ai laptop MateBook.