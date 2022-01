Amazon inizia la settimana scontando iPhone 12 ed Apple Watch SE

Amazon dà il via a questa nuova settimana di Gennaio 2022 proponendo una serie di sconti molto interessanti su iPhone 12 ed Apple Watch SE. I due dispositivi, infatti, possono essere acquistati a prezzi più bassi rispetto a quelli di listino imposti dalla compagnia di Cupertino.

Sconti Amazon sui prodotti Apple

Di seguito gli sconti proposti:

Apple iPhone 12 (64GB) - nero: 739 Euro (839 Euro)

- nero: 739 Euro (839 Euro) 2021 Apple Watch SE (GPS) Cassa 40 mm in alluminio grigio siderale con Cinturino Sport color mezzanotte - Regular: 289 Euro (309 Euro)

Sull'iPhone 12 da 64 gigabyte è possibile anche scegliere il pagamento in cinque rate mensili da 147,80 Euro al mese per cinque mesi. La consegna, senza costi aggiuntivi, è garantita entro venerdì 21 Gennaio 2022 se si effettua l'ordine nelle prossime 23 ore e 36 minuti.

Anche su Apple Watch SE è disponibile il pagamento a rate, da 57,80 Euro al mese per cinque mesi. In questo caso l'arrivo a casa del prodotto è garantito entro mercoledì 19 Gennaio 2022 se si effettua l'ordine entro 10 ore e 21 minuti da momento in cui stiamo scrivendo.

In entrambi i casi, Amazon non ha diffuso alcun tipo d'informazione sulla data di scadenza delle promozioni e come sempre consigliamo di effettuare l'ordine rapidamente in caso d'interesse.