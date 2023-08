Amazon inizia la settimana scontando un laptop Lenovo da gaming con RTX 3050

Mentre partono le offerte solo online di Unieuro, Amazon in giornata odierna propone uno sconto molto interessante su un laptop a marchio Lenovo, che può essere acquistato ad un prezzo inferiore del 10% rispetto a quello di listino.

Di seguito i dettagli:

Lenovo IdeaPad Gaming 3 Portatile, Display 16" WUXGA IPS 350nits 165Hz, Intel Core i5-12450H, RAM 1x8GB, 512GB SSD, NVIDIA GeForce RTX 3050 4GB GDDR6, Windows 11, Tastiera Retroilluminata, Onyx Grey: 629 Euro (699 Euro)

La consegna, senza costi aggiuntivi, è garantita per lunedì 4 Settembre 2023 per coloro che effettuano l'ordine in giornata odierna.

Amazon propone anche il pagamento in cinque o dodici rate mensili a tasso zero ed interessi zero, oltre che con Cofidis che può essere scelto direttamente al momento del check-out.

Nessuna informazione sulla data di scadenza della promozione, e come sempre in casi come questi il consiglio è di effettuare l'ordine a stretto giro di orologio per poter godere di questo prezzo molto interessante.

