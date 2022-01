Amazon inizia la settimana con sconti su computer portatili HP di fascia medio-alta

Siete alla ricerca di un computer portatile in sconto, senza spendere dunque troppi soldi? In questo periodo su Amazon potrete trovare tante offerte interessanti su laptop Acer e anche modelli HP, con questi ultimi resi disponibili in promozione giusto oggi, 17 gennaio 2022. Vediamo di quali si tratta.

Sconti Amazon su computer portatili HP

HP - PC 15s-eq2004sl Notebook, AMD Ryzen 5 5500U, RAM 8 GB, SSD 512 GB, Grafica AMD Radeon, Windows 10 Home, Schermo 15.6” FHD IPS, Lettore Impronte Digitali, Webcam, USB-C, USB, HDMI, Argento: 549,99 Euro

HP - PC 15s-fq2006sl Notebook, Intel Core i5-1135G7, RAM 8 GB, SSD 512 GB, Grafica Intel Iris Xe, Windows 10 Home, Schermo 15.6" FHD, Lettore Impronte Digitali, Webcam, USB-C, USB, HDMI, Argento: 699,99 Euro

HP - PC Pavilion 14-dv0019nl Notebook, Intel Core i5-1135G7, RAM 8 GB, SSD 512 GB, Grafica Intel Iris Xe, Windows 10 Home, Schermo 14" FHD, Audio Bang & Olufsen, USB-C, USB, DisplayPort, HDMI, Argento: 699,99 Euro

Il gigante dell’e-commerce statunitense garantirà la consegna senza costi aggiuntivi a coloro che sono abbonati a Prime, anche in un singolo giorno. I lettori interessati potranno poi optare per l’acquisto di accessori come borse per notebook HP e cuffie cablate, o garanzia aggiuntiva fino a tre anni in più. Infine, segnaliamo che il pagamento potrà essere effettuato a rate con Cofidis al check-out.

