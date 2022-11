Amazon, iniziano i licenziamenti: previsti tagli per 10mila posti di lavoro

Trovano conferma le voci che volevano Amazon pronta a tagliare il personale. Secondo quanto riferito da Arstechnica, il colosso di Seattle avrebbe dato il via nella giornata di ieri ai licenziamenti che dovrebbero interessare circa 10mila dipendenti.

I tagli sono iniziati dalla divisione hardware che si occupa dei dispositivi Echo, Alexa, Fire e Kindle.

Dave Limp, vicepresidente senior per la divisione dispositivi e servizi di Amazon, in una nota inviata al suo staff ha spiegato che “ieri abbiamo informato i dipendenti interessati e continueremo a lavorare a stretto contatto con loro per fornirgli supporto, inclusa l’assistenza nella ricerca di nuovi posti di lavoro”. Limp ha anche osservato che alla base dei licenziamenti c’è l’incertezza macroeconomica a livello mondiale, che hanno costretto Amazon a “consolidare alcuni team e progetti”.

“Mi addolora dover dare questa notizia poiché sappiamo che di conseguenza perderemo talentuosi Amazoniani del team Devices & Services. Anche se so che questa notizia è difficile da digerire, voglio sottolineare che la divisione Devices & Services rimane un’importante area di investimento per Amazon”, afferma il promemoria.

Complessivamente, i tagli potrebbero riguardare il 3% del personale e dovrebbero interessare anche la divisione retail ed il dipartimento delle risorse umane.

Continuano quindi i grossi licenziamenti nel comparto tech, che hanno interessato quasi tutte le più importanti compagnie del settore.