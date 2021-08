Amazon, iniziano le offerte di fine estate sui notebook da gaming MSI

Con le preannunciate "Offerte di Settembre" e l'ottimo 30% di sconto su una selezione Wharehouse, arriva anche un'interessante promozione dedicata ai migliori notebook MSI.

Nel contesto della nuova operazione End of Summer Promo, MSI propone molteplici soluzioni per tutte le tasche e tutte le esigenze. In particolare, in ordine di prezzo troviamo:

MSI Modern 14 B11MO-266XIT , 14 pollici FHD, Intel Core i3-1115G4 con grafica Intel UHD, 8GB RAM DDR4, 256GB SSD M.2 PCIe, WiFi 6, Senza Sistema Operativo: 490 Euro

Si tratta di una selezione estremamente eterogenea, che conta configurazioni budget ideali per l'intrattenimento domestico e l'uso principalmente per task ufficio, didattica a distanza e social network. Salendo sulle soluzioni con grafica NVIDIA sicuramente si potrà fare del portatile degli utilizzi più intensi come il gaming, il video editing e, in alcuni casi, anche affrontare un uso di tipo desktop replacement.