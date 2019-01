Amazon ha iniziato a spedire Echo Auto, Alexa arriva nelle macchine

A sorpresa Amazon ha iniziato a consegnare i primi modelli di Echo Auto, il device che porta l'assistente intelligente Alexa nelle macchine. Il prodotto attualmente è disponibile su base "solo su invito". Chi lo desidera deve ordinarlo, finendo in una lunga lista d'attesa.

Così, per il momento, Echo Auto è disponibile solo per il mercato statunitense e, come scritto sopra, ancora per pochi utenti fortunati. Non è chiaro se e quando saranno aperte le vendite ufficiali del prodotto, sono molti gli osservatori, ad esempio, che parlano di una occasione persa per Amazon, vista la mancata vendita nel periodo natalizio.

Oggi sono già più di un milione gli americani che hanno preordinato il piccolo device da mettere in macchina, il che implica che la lista d'attesa sia ancora davvero molto lunga. Chi vuole acquistare Echo Auto in questo momento deve recarsi sulla pagina del prodotto e richiedere l'invito, incrociando le dita e sperando di essere trai primi fortunati a riceverlo. Inoltre il device è ancora ad un prezzo di lancio di 24.99$, successivamente salirà a 49.99$.

Non è chiaro se la precedenza sia stata data a clienti selezionati o se ci fosse una vera priorità semplicemente basata sul "first come, first served".

Attualmente non si sa nulla su una possibile release italiana. I tempi d'attesa lunghi, peraltro, sembrerebbero dovuto alle difficoltà di Amazon nel tenere il suo stock di device Echo tradizionali continuamente aggiornato in molti Paesi europei, tra cui il nostro. Sotto natale Amazon segnava tempi di consegna di 1-2 mesi per la maggior parte dei suoi device della famiglia Echo.