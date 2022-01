Amazon: inizio 2022 con grandi sconti su cuffie, smartband e smartphone OPPO

Il 2022 inizia con il botto su Amazon: oltre alle offerte su monitor UHD firmati Samsung, sul portale di e-commerce gestito da Andy Jassy potrete trovare anche cuffie, smartband e smartphone OPPO con tagli fino al 50%. Vediamo quali sono i dispositivi interessati e fino a quando resteranno disponibili in promozione.

Sconti Amazon su dispositivi OPPO

OPPO Enco W12 , Auricolari True Wireless, Bluetooth 5.2, 1 Microfono, Controlli Touch, Cancellazione del rumore, Assistente Vocale, Compatibilità Android e iOS, [Versione Italiana), White: 29,99 Euro

OPPO Band Style Tracker Smartwatch con Display AMOLED a Colori 1.1'' 5ATM Carica Magnetica, Impermeabile 50m, Pedometro Fitness 2 Cinturini Cardiofrequenzimetro, Versione Italia, Colore Black: 39,99 Euro

OPPO Enco Air W32 Auricolari True Wireless, Bluetooth 5.2, Ricarica Rapida, Cancellazione del rumore, Compatibilità Android e iOS, Padiglione In-Ear, IPX4, [Versione Italiana], Bianco: 49,99 Euro

OPPO Cuffie Bluetooth senza fili Enco X True Auricolari in-ear Cancellazione attiva del rumore ibrida Ricarica wireless IP54 AAC SBC – Nero: 99,99 Euro

OPPO Smartwatch da 46 mm , Display AMOLED 1.91" , GPS, NFC, Bluetooth 4.2, 1GB+8GB, WiFi, Wear OS by Google, Android e iOS, Funzione di Ricarica Rapida VOOC, Nero [Versione Italiana]: 199,99 Euro

OPPO Find X3 Lite Smartphone 5G, Qualcomm 765G, Display 6.43'' FHD+AMOLED, 4 Fotocamere 64MP, RAM 8GB+ROM 128GB, 4400mAh, Dual Sim, con cavo dati OPPO Tipo-C, [Versione Italiana], Starry Black: 329,99 Euro

Non si tratta dei prezzi minimi storici, ma di sconti comunque piuttosto interessanti per iniziare il 2022 per bene. Amazon si occupa sia di vendita che di spedizione, consegnando il prodotto acquistato in maniera completamente gratuita. Attenzione però alla conclusione degli sconti, fissata all’11 gennaio 2022.

Continuano, nel mentre, le promozioni su 5 robot aspirapolvere iRobot.