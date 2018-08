Amazon interrompe la produzione dei Kindle Voyage?

Il sito di Amazon, nella parte dedicata agli e-reader, mostra ora solo tre modelli: grande assente il Kindle Voyage. Rilasciato nel mercato nel 2014, ormai 4 anni fa, per l'e-reader sembrerebbe essere giunto il momento del pensionamento.

In assenza di una comunicazione ufficiale di Amazon, verrebbe proprio da pensare che la compagnia di Jeff Bezos abbia deciso di sospendere la produzione del Kindle Voyage, evidentemente ormai considerato "di troppo" nella famiglia degli e-reader del colosso.

Il catalogo di Amazon includerebbe, dunque, solo il Kindle, Kindle Paperwhite e Kindle Oasis. Il primo a notare la scomparsa è stato il web magazine Good e-Reader, che ha circoscritto la rimozione al periodo di luglio.

Stando a cnet.com Amazon al momento non avrebbe confermato l'ipotesi di un pensionamento del device, limitandosi a dichiarare che il Kindle Voyage è attualmente sold out. Eppure, fa notare sempre il sito dedicato alla tecnologia, del modello in questione non c'è più traccia da nessuna parte, nemmeno con indicazione "esaurito" — come di solito capita ai prodotti momentaneamente non disponibili.