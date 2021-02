Amazon introduce Build It, una selezione di prodotti in crowdfunding

Attualmente al lavoro su un nuovo modello per introdurre una propria moneta virtuale, Amazon è nota per la continua ricerca di nuovi servizi da proporre all'ormai vastissimo pubblico di affezionati utenti che comprano ogni giorno sulla sua piattaforma di shopping online.

Dopo avervi spiegato l'interminabile lista di benefici inclusi nell'abbonamento ad Amazon Prime, parliamo oggi di Amazon Build It, un nuovo servizio presente già nello store statunitense di Amazon e che strizza l'occhio ai principali sistemi di crowdfunding.

Si tratta di una selezione di prodotti già progettati ma non ancora disponibili all'acquisto. I clienti avranno a disposizione 30 giorni per prendere parte alla campagna di costruzione del prodotto che, una volta raggiunta la soglia minima, verrà poi spedito ai suoi primi finanziatori.

I prodotti attualmente disponibili sono tre, una sveglia a cucù smart, una macchinetta per stampare foglietti adesivi e una bilancia da cucina intelligente, in grado di comunicare con Alexa e mostrarci peso e informazioni nutrizionali del prodotto pesato direttamente sull'Amazon Echo Show.

Sulle pagine di presentazione del servizio viene spiegato come funziona Build It nel dettaglio. In particolare nell'evento di presentazione la società ha spiegato che "quando effettui il pre-ordine, ti assicurerai un prezzo speciale e ti verrà addebitato solo se e quando il prodotto verrà spedito. Se l'obiettivo di prenotazione non viene raggiunto, il prodotto non verrà realizzato e non ti verrà addebitato alcun importo. È a basso rischio, alta ricompensa e molto divertente"