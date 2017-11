Amazon introduce la realtà aumentata nella propria applicazione

sta introducendo una nuova funzionalità chiamatache vi consente di visualizzare dei modellidel catalogo Amazon direttamente negli spazi della vostra casa utilizzando la fotocamera dello smartphone.

AR View è stato realizzato utilizzando il framework sviluppato da Apple, ARKit. La nuova funzionalità nasce per rendere migliore l’esperienza di acquisto degli utenti. Simile a IKEA Place, AR View di Amazon consente di di visualizzare dei modelli 3D del catalogo Amazon direttamente negli spazi della vostra casa utilizzando la fotocamera dello smartphone.

AR View vi aiuta a capire se un articolo fa veramente al caso vostro, dandovi la possibilità di visualizzarlo in un punto specifico della vostra casa, prima di acquistarlo. La la nuova opzione "AR View" può essere attivata tramite l'apposito pulsante, con il logo di una fotocamera, direttamente nell'app Amazon per iOS. Sarà poi possibile scegliere tra moltissimi articoli venduti su Amazon, come mobili per la casa, giocattoli, prodotti Echo, prodotti da cucina, arredamento e altro ancora. ARKit ha debuttato su iOS 11 a settembre ed è necessario un iPhone 6 o superiore che esegua iOS 11 per utilizzare la nuova funzionalità.