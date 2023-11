Amazon invia lettere agli utenti: Music Unlimited gratis 3 mesi per 'tutti'

Per quanto ci sia ancora qualche iniziativa promozionale attiva, il periodo di Black Friday e Cyber Monday è ormai giunto al termine ed è dunque arrivato il momento di pensare alla finestra natalizia. Ecco quindi che Amazon non ha perso tempo, facendo trovare una sorpresa nella cassetta della posta: 3 mesi d'uso gratuito di Music Unlimited.

Un aspetto interessante è che in realtà la lettera è accessoria, nel senso che non serve averla ricevuta per poter effettivamente accedere alla promozione. La scheda arrivata a fine novembre 2023 nelle abitazioni di alcuni clienti Amazon rimanda infatti banalmente, sia mediante QR Code che attraverso link, alla pagina ufficiale di Amazon Music Unlimited.

È dunque a partire da quest'ultima, eseguendo il login col proprio account Amazon, che risulta possibile comprendere se si è idonei per la promozione. Essenzialmente, quindi, il colosso dell'e-commerce ha temporaneamente esteso il periodo d'uso gratuito dell'abbonamento Amazon Music Unlimited per i nuovi clienti da 1 mese a 3 mesi. Il costo sarà poi di 10,99 euro al mese, ma il rinnovo automatico si può disattivare in qualunque momento.



L'iniziativa dei 3 mesi gratuiti terminerà alle ore 17:00 dell'11 gennaio 2024 ed è destinata, come ben potete immaginare, a chi si iscrive per la prima volta al servizio. Ricordiamo che la sottoscrizione Amazon Music Unlimited permette di accedere alla riproduzione musicale con skip illimitati e senza pubblicità. Di mezzo ci sono anche i podcast più popolari (sempre senza pubblicità) e l'ascolto offline. Insomma, se non avete mai provato il servizio, potrebbe essere giunto il momento di farlo.