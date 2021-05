Amazon: iPhone 12 in offerta solo per oggi domenica 23 Maggio

Non c'è solo l'offerta su Xiaomi Mi Band 6 in questo weekend di maggio. Amazon infatti in giornata odierna propone una serie di sconti molto interessanti su iPhone 12 ed iPhone 12 mini, su cui è possibile risparmiare un'ottima somma di denaro, con consegna garantita a stretto giro di orologio. Vediamo di cosa si tratta.

Sconti iPhone 12 Amazon

Apple iPhone 12 (256GB) - verde: 1029 Euro (1109 Euro)

- verde: 1029 Euro (1109 Euro) Apple iPhone 12 mini (256GB) - verde: 929 Euro (1009 Euro)

In entrambi i casi il risparmio netto è di 80 Euro. La promozione sarà attiva fino alle 23:59 di oggi, domenica 23 Maggio 2021.

Interessante anche evidenziare come le promozioni siano compatibili con il pagamento a rate di Amazon a tasso zero: nel caso di iPhone 12 Mini è richiesto il pagamento di cinque rate mensili da 185,80 Euro, mentre nel caso di iPhone 12 le mensilità sono sempre cinque, ma da 205,80 Euro l'una.

Tramite la scheda prodotto è anche possibile aggiungere la protezione aggiuntiva AppleCare+ che ammonta a 169 Euro per iPhone 12 ed iPhone 12 Mini e garantisce una copertura addizionale di due anni. Disponibili anche altri accessori, anch'essi ordinabili semplicemente spuntando la casella dedicata. La consegna ovviamente è garantita a stretto giro di orologio, secondo le tempistiche classiche.