Amazon, iPhone SE da 128GB al centro di un ottimo sconto

In seguito allo sconto di Amazon sul monitor LG UltraGear, torniamo ad approfondire su queste pagine un'altra promozione interessante. Infatti, il ben noto portale e-commerce ha messo in offerta l'iPhone SE di terza generazione da 128GB.

Scendendo maggiormente nel dettaglio, lo smartphone viene ora venduto al costo di 499 euro su Amazon Italia. Stando a quanto si può leggere nella versione nostrana del ben noto portale e-commerce dell'azienda di Andy Jassy, in precedenza il prezzo di questo modello ammontava a 579 euro. Questo significa che è attivo uno sconto del 14%, ovvero è possibile risparmiare 80 euro.

Contando che si tratta della variante da 128GB (al momento in cui scriviamo, il modello da 64GB viene venduto allo stesso prezzo, ovvero 499 euro, su Amazon), capite bene che la promozione potrebbe risultare intrigante per più di qualcuno. Per il resto, è interessante notare che lo smartphone viene venduto a un prezzo pari a 499 euro da Unieuro, così come il costo risulta essere di 499 euro da MediaWorld.

In ogni caso, se siete interessati al prodotto potreste voler consultare la nostra recensione di iPhone SE 2022 (uscita a marzo 2022). Insomma, capite bene che potrebbe trattarsi di una buona occasione per un certo tipo di utente, magari per chi stava tenendo d'occhio da tempo il prezzo del prodotto.