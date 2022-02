Amazon: iPhone 13 e RAM Crucial Ballistix in sconto fino al 15% in meno

Amazon risponde alla Apple Night di Mediaworld lanciata qualche ora fa con un'interessante sconto proposto su iPhone 13 a 128 gigabyte, ma non si tratta dell'unico prodotto che in giornata odierna può essere acquistato a prezzo ridotto: tra i protaognisti degli sconti troviamo infatti anche 16GB di RAM Crucial Ballistix.

Di seguito, nello specifico, gli sconti di oggi:

Apple iPhone 13 (128GB) - (PRODUCT) RED: 798,18 Euro (939 Euro)

- (PRODUCT) RED: 798,18 Euro (939 Euro) Crucial Ballistix BL2K8G32C16U4B 3200 MHz, DDR4, DRAM, Memoria Gaming Kit per Computer Fissi, 16GB (8GB x2), CL16, Nero: 78,90 Euro (85,39 Euro)

Sull'iPhone 13 da 128 gigabyte, Amazon propone il pagamento in 12 rate mensili da 66,52 Euro al mese, ma la spedizione è garantita in 1-2 mesi dal momento in cui stiamo scrivendo. Tuttavia, è comunque possibile effettuare l'ordine e bloccare questo prezzo molto interessante, sebbene l'arrivo a casa sia previsto tra il 16 marzo ed il 12 Aprile 2022.

Per quanto riguarda i 16GB di RAM, invece, la consegna a casa è garantita per lunedì 28 Febbraio 2022 per coloro che effettuano l'ordine entro 5 ore e 20 minuti, con possibilità di aggiungere anche la protezione aggiuntiva da danni per 2 o 3 anni semplicemente spuntando la casella dedicata nella scheda prodotto. Nessuna informazione sulla data di scadenza delle offerte.