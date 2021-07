Amazon ironizza sulla sconfitta dell'Inghilterra e celebra l'Italia: il post è virale

Amazon celebra la vittoria dell'Italia ad Euro 2020 ed ironizza sulla sconfitta dell'Inghilterra con un post pubblicato sulla pagina Facebook italiana, che inutile dirlo è immediatamente diventato virale.

Come si può vedere in calce, l'e-commerce di Jeff Bezos ha pubblicato un'immagine in cui simula la modifica dell'indirizzo di consegna di un ordine, ovviamente la Coppa di Euro 2020, che al posto di essere spedita in Inghilterra viene inviata in Italia. L'immagine riprende quella pubblicata qualche giorno fa da Amazon Uk in cui veniva mostrata la coppa sulla via di Wembley.

Nel post i social media manager scrivono che "l'indirizzo di spedizione non è più disponibile, per maggiori informazioni rivolgersi a Casa Azzurri" ed in risposta ad un utente che ha osservato come "ci sono restrizioni per le isole", hanno reso noto che tali restrizioni non si applicano alle penisole.

Il post è diventato immediatamente virale e sono tantissimi i commenti che in questi minuti stanno arrivando da parte dei tifosi italiani che celebrano la vittoria della nostra nazionale. C'è chi chiede se sia previsto il reso gratuito per il tatuaggio che negli scorsi giorni aveva fatto un tifoso inglese con il Trofeo della Competizione e lo slogan "It's Coming Home", mentre chi assicura che dopo questo post rinnoverà l'Amazon Prime per l'eternità.